Заявление о банкротстве было подано еще в декабре 2022 года.

29 октября в Арбитражном суде Владимирской области состоится заседание по иску о признании банкротом компании-застройщика ЖК «Отражение», фирмы «Капитал-Строй». Застройщик, который должен был завершить строительство дома на улице Северной, 2-а к декабрю 2022 года, до сих пор не выполнил свои обязательства.Заявление о банкротстве было подано еще в декабре 2022 года. В случае положительного решения суда, недострой будет включён в Единый реестр проблемных объектов, что позволит областным властям принять меры для защиты прав дольщиков, включая возможность передачи дома в «Фонд развития территорий» для получения компенсаций.Напомним, ранее мы писали, что