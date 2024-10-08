Крупный пожар за «Мегаторгом» площадью в 230 квадратных метров произошел из-за неосторожного обращение с огнем. Заброшенное здание на территории бывшего Тракторного завода загорелось 7

Крупный пожар за «Мегаторгом» площадью в 230 квадратных метров произошел из-за неосторожного обращение с огнем. Заброшенное здание на территории бывшего Тракторного завода загорелось 7 октября, сообщение в дежурной части МЧС получили в 18:03. Через час открытое горение ликвидировали. Как уточнили в тревожном ведомстве, бесхозную постройку, располагающуюся рядом с популярным торговым комплексом, тушили 11 спасателей. Чтобы