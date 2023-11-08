Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своём телеграм-канале попросил поддержать представителя 33-го региона, который вышел в финал всероссийского конкурса на звание лучшего участкового 2023 года.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своём попросил поддержать представителя 33-го региона, который вышел в финал всероссийского конкурса на звание лучшего участкового 2023 года.Честь нашей земли отстаивает капитан полиции Алексей Клочанюк, который работает участковым в посёлке Никологоры Вязниковского района. Бравый правоохранитель стережёт покой 7 тысяч граждан, проживающих на подведомственной ему территории. Он не раз первым приходил на помощь попавшим в беду землякам, имеет ведомственную награду «За смелость во имя спасения».Победитель всероссийского этапа конкурса будет определён по итогам онлайн-голосования, которое открыто до 10 ноября. Жители Владимирской области могут поддержать своего земляка .