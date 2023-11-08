Перед судом предстанет бывший сотрудник ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области.

Перед судом предстанет бывший сотрудник ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области. 25-летнего мужчину, который работал младшим инспектором дежурной службы отдела режима и надзора, обвиняют в незаконном хранении частей наркосодержащего растения. Об этом сообщила СУ СКР по региону.Правоохранители выяснили, что летом текущего года фигурант нашёл запрещённое растение, сорвал и принёс домой. Однако через некоторое время незаконное вещество обнаружили и изъяли сотрудники службы собственной безопасности учреждения.В настоящее время уголовное дело в отношении экс-работника Владимирского централа передано в суд.