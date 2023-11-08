59-летний красавчик никак не может определиться. Его поведение на публичном мероприятии вызвало вопросы. Неужели Брэд Питт все еще любит экс-супругу?

59-летний красавчик никак не может определиться. Его поведение напубличном мероприятии вызвало вопросы. Неужели Брэд Питт все еще любитэкс-супругу?Уже немолодой актер все режепоявляется на публике. Сказывается и высокая занятость, и желание скрытьподробности личной жизни. Очередной выход в свет голливудской звезды вызвалпересуды в светской тусовке. Брэд Питт неоднозначно повел себя по отношению кновой спутнице Инес Де Рамон.Пара пришла вместе в Лос-Анджелесскиймузей искусств. Завидев журналистов и фотографов, Брэд Питт сделал вид, что незнаком со своей возлюбленной. Он отпустил ее руку, отстранился и отошелподальше. Подобное поведение актера многие охарактеризовали как крайне странное.Поклонники же не исключили, что мужчина испугался бывшей жены Анджелины Джоли.Напомним, Джоли и Питт были одной изсамых красивых пар современного Голливуда. Они влюбились друг в друга во времясовместной работы на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". В 2006 годуизвестные актеры официально поженились. В браке родилось трое детей, еще троихмужчина и женщина усыновили. Сказка закончилась через несколько лет. В 2019голливудские звезды развелись, дети остались с матерью.Анджелина Джоли заявляла, чтоосновной причиной развода стал алкоголизм ее избранника, а также разные взглядына методы воспитания детей. Брэд Питт через суд добивался встреч снаследниками. Не исключено, что его странное поведение в отношении новой пассииобусловлено страхом лишения возможности видеть своих сыновей и дочерей. АнджелинаДжоли проявила себя как мстительная женщина, которая может повлиять и на детей,и на судебные органы.Новая женщина, которую выбрал Брэд Питтв качестве возлюбленной, тоже пережила семейную драму. Инес Де Рамон в прошломгоду развелась с актером Полом Уизли. Не исключено, что общая негативнаяситуация, связанная с крушением семьи, сплотила женщину и бывшего мужаАнджелины Джоли.