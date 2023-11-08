59-летний красавчик никак не может определиться. Его поведение на
публичном мероприятии вызвало вопросы. Неужели Брэд Питт все еще любит
экс-супругу?
59-летний красавчик никак не может определиться. Его поведение на
публичном мероприятии вызвало вопросы. Неужели Брэд Питт все еще любит
экс-супругу?
Уже немолодой актер все реже
появляется на публике. Сказывается и высокая занятость, и желание скрыть
подробности личной жизни. Очередной выход в свет голливудской звезды вызвал
пересуды в светской тусовке. Брэд Питт неоднозначно повел себя по отношению к
новой спутнице Инес Де Рамон.
Пара пришла вместе в Лос-Анджелесский
музей искусств. Завидев журналистов и фотографов, Брэд Питт сделал вид, что не
знаком со своей возлюбленной. Он отпустил ее руку, отстранился и отошел
подальше. Подобное поведение актера многие охарактеризовали как крайне странное.
Поклонники же не исключили, что мужчина испугался бывшей жены Анджелины Джоли.
Напомним, Джоли и Питт были одной из
самых красивых пар современного Голливуда. Они влюбились друг в друга во время
совместной работы на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". В 2006 году
известные актеры официально поженились. В браке родилось трое детей, еще троих
мужчина и женщина усыновили. Сказка закончилась через несколько лет. В 2019
голливудские звезды развелись, дети остались с матерью.
Анджелина Джоли заявляла, что
основной причиной развода стал алкоголизм ее избранника, а также разные взгляды
на методы воспитания детей. Брэд Питт через суд добивался встреч с
наследниками. Не исключено, что его странное поведение в отношении новой пассии
обусловлено страхом лишения возможности видеть своих сыновей и дочерей. Анджелина
Джоли проявила себя как мстительная женщина, которая может повлиять и на детей,
и на судебные органы.
Новая женщина, которую выбрал Брэд Питт
в качестве возлюбленной, тоже пережила семейную драму. Инес Де Рамон в прошлом
году развелась с актером Полом Уизли. Не исключено, что общая негативная
ситуация, связанная с крушением семьи, сплотила женщину и бывшего мужа
Анджелины Джоли.