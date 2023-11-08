И.о. министра природопользования и экологии рассказал, как теперь область будет справляться с бесхозными гидротехническими сооружениями. Сокращенно эти постройки называют ГТС. В их число

И.о. министра природопользования и экологии рассказал, как теперь область будет справляться с бесхозными гидротехническими сооружениями. Сокращенно эти постройки называют ГТС. В их число входят плотины, насосные станции, дамбы, шлюзы и подобные сооружения, которые нужны для защиты от наводнений и разрушений водных объектов. К слову, многие из них были построены в 70 – 80 годах прошлого