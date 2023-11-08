Клиенты автосалона во Владимире получили новый кроссовер взамен машины, которую разбил менеджер...

Клиенты автосалона во Владимире получили новый кроссовер взамен машины, которую разбил менеджер дилерского центраВо Владимире клиентам автосалона удалось "стрясти" с компании новый автомобиль взамен машины, которую, по словам пострадавших, сразу после покупки разбил менеджер дилерского центра.Авария с участием новенького китайского внедорожника случилась на улице Куйбышева в конце сентября. Кроссовер влетел в металлический отбойник, получив "повреждения", несовместимые с дальнейшей эксплуатацией. За рулем, как писали, сидел сотрудник автосалона. Он вез счастливых покупателей оформлять так называемые "допы". Мужчина в панике сбежал с места аварии. Клиенты салона тогда активно искали свидетелей случившегося и сейчас благодарят очевидцев за помощь.После полутора месяцев разбирательств дилер согласился предоставить им новый автомобиль взамен разбитого.