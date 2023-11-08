Ида Галич заступилась за жертву избиения. Телеведущая поделилась своим планом в отношение недомужиков.

Ида Галич заступилась за жертву избиения. Телеведущая поделилась своим планом в отношение "недомужиков".Российская телеведущая Ида Галич в своем канале в телеграм поделилась информацией о вопиющем происшествии. Блогер разместила видео, где пара крепких мужчин напали на молодую девушку. И где? Во дворе жилого дома. Кадры жестокого инцидента вызвали однозначно негативную реакцию звезды:"Не буду описывать весь ужас от просмотра этого видео. Но хочу сказать: если вы или ваши знакомые знают эту девушку, напишите мне! Я хочу помочь посадить этого "человека" в тюрьму",– заявила Галич.Телеведущая призвала своих подписчиков помочь узнать имя пострадавшей. Единомышленники Иды Галич откликнулись незамедлительно, и уже в скором времени ведущая опубликовала новый пост. В нем селебрити рассказала, что узнала имя девушки – пострадавшую зовут Анастасия.Мать-одиночка Галич задумала план мести: "Всех посадить. Всех наказать". Она призвала найти такого юриста, который поможет разобраться в данной ситуации. Ида Галич выразила надежду, что такие немыслимые ситуации в нашем обществе, благодаря ее усилиям в том числе, в скором времени перестанут происходить. "Я очень надеюсь, что в нашем праве в ближайшем будущем смогут избавиться от бреши в виде безнаказанности для таких вот недолюдей", – заявила блогер.