Реставраторам дали три недели на завершение ремонта первой школы Владимира Прокуратура возбудила...

"Реставраторам" дали три недели на завершение ремонта первой школы ВладимираПрокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении подрядчика, который занимается ремонтом крыши многострадальной школы № 1 города Владимира. Сегодня на объекте побывала очередная инспекция. Слово-Кристине Ивановой.Плёнка, вёдра, лужи воды. На этот раз первую владимирскую школу заливает. И, что удивительно, виноват долгожданный ремонт.- В связи с невозможностью обучения в ряде кабинетов второго этажа, организовать дистанционное обучение для учащихся 7-8 классов с 10 по 27 октября.Договор по ремонту кровли был заключен с "Владимирреставрацией". Стоимость контракта - 8 миллионов рублей. Срок исполнения - до 1 ноября. Третьего в школу наведалась прокуратура. Стало ясно - основной объём работ подрядчик так и не выполнил. На дистанте по-прежнему пять классов. Пока до 17 ноября.Татьяна Логинова, старший помощник областного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью:- Прокуратура города Владимира еще весной текущего года была проведена проверка в школе номер один. В ходе которой было установлено, что здание образовательного учреждения нуждается в ремонте. Администрацией г.Владимира денежные средства на проведение работ выделены не были, в связи с чем прокурор обратился в суд с соответствующим исковым заявлением. Несмотря на то, что проблема существовала давно и была вполне очевидна, денежные средства администрацией были выделены только в конце июля.Историческое здание со статусом объекта культурного наследия тем временем разваливается буквально на глазах. Весной упала внешняя штукатурка - прямо на школьников. Пострадали двое подростков - диагноз "закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение". Возбуждено уголовное дело. И через несколько дней новый инцидент. Опять на головы детей. Но на этот раз - внутри школы. И вот в конце лета на крыше исторического здания наконец начались работы. Но кто же знал, что осенью будут дожди?Владимир Кислов, генеральный директор АО "Владимирреставрация":- Работы будут завершены по этому контракту до конца ноября. К сожалению, немного затянули сроки, и это связано, в основном, с погодными условиями. К сожалению, весь октябрь были дожди очень сильные.В результате, в школе затопило и недавно отремонтированные помещения. На объекте вместе с прокурором Владимира Алексеем Грошенковым сегодня побывал глава областной столицы Дмитрий Наумов. Он встретился с руководством школы, подрядчиком. Оценил ущерб и пообещал проверять ход работ каждую неделю.Дмитрий Наумов, глава г.Владимира:- Приняли решение, первое - это увеличить количество людей, которые должны выполнять эту работу, второй момент - это посмотреть по тому ущербу, который был нанесен. Плюс были выявлены ряд дополнительных работ, которые нам предстоит сделать самим."Владимирреставрации" вменяют бездействие. В организации обещают все исправить до конца этого месяца. Завершение ремонта - на контроле прокуратуры.Кристина Иванова, Мария Платанюк, Андрей Синягин, "Вести-Владимир".