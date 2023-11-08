Процесс теплоснабжения зданий столицы продлится пять дней.

Процесс теплоснабжения зданий столицы продлится пять дней.Москва планомерно готовится к зимнему сезону. Со вторника, 3 октября, коммунальные службы начнут давать отопление в столичные здания. Процесс теплоснабжения продлится пять дней. В первую очередь тепло придет в социальные учреждения, в том числе, школы, детские сады, больницы и поликлиники.О старте отопительного сезона в российской столице сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства с 3 октябряначали перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы из-за понижения среднесуточной температуры воздуха на улице и предстоящим похолоданием."Первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно начнем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем — на предприятиях торговли и промышленности", – уточнил чиновник.Примечательно, что в минувшем году отопительный сезон в Москве стартовал значительно раньше. Объекты социальной инфраструктуры получили тепло в первой декаде сентября, а 18 сентября оно пришло и в жилые дома. Однако в 2023 году хорошая погода, стоявшая на протяжение всего сентября, позволила столичным коммунальщикам приступить к началу теплоснабжения позже.Однако все необходимые работы были завершены в установленный срок — до 1 сентября. По словам заместителя мэра Москвы, специалисты совокупно подготовили к осенне-зимнему периоду более 74 тысяч объектов, в число которых входят свыше 34 тысяч многоквартирных домов."Подача теплоносителя будет осуществляться поэтапно, полностью отопление на всех городских объектах включат в течение пяти дней. Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления", – отметил Петр Бирюков.К слову, москвичи могут рассчитывать на бесперебойное теплоснабжение, потому что в период с мая по сентябрь были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их.