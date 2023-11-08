Российская столица стала мировым лидером по темпам улучшения городской среды.

Российская столица стала мировым лидером по темпам улучшения городской среды.В 2023 году в Москве благоустроили более двух тысяч дворов, парков и общественных территорий. Об этом в своем сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Градоначальник перечислил знаковые проекты. Среди них он выделил благоустройство 16 Марьинских прудов-регуляторов, улиц и территорий вокруг МГТУ имени Баумана, Южного речного вокзала, Цветного бульвара, Воробьевой набережной и участка Ленинского проспекта.Мэр напомнил, что в 2023 году создан парк в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Обновились территории парка 40-летия ВЛКСМ, поймы реки Жужи, парка "Яуза", Московского дворца пионеров на улице Косыгина.В ходе заседания президиума правительства Москвы Собянин поручил разработать планы благоустройства на 2024 год. Особое внимание мэр обратил на благоустройство улиц за пределами исторического центра и обновление самых популярных городских парков.Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что в 2023 году работы по благоустройству охватили около двух тысяч городских объектов. В порядок привели 1708 дворов и 167 объектов образования.За последние годы число пешеходов на благоустроенных улицах Москвы увеличилось в четыре раза. В три раза выросло число горожан, кто занимается спортом под открытым небом.Ранее мэр Москвы о завершении благоустройства возле 10 станций Большой кольцевой линии (БКЛ). На прилегающих территориях создали игровые и спортивные площадки, зоны отдыха и парковки для велосипедов.