Поседевший фигурист Петр Чернышев появился на публике. Он предъявил народу подросшую дочь Милу от Анастасии Заворотнюк.
Поседевший фигурист Петр Чернышев появился на публике. Он предъявил народу подросшую дочь Милу от Анастасии Заворотнюк.
Муж
онкобольной российской актрисы, после долгого отсутствия удивил многочисленных фанатов. Он принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки, сыграв одну
из ключевых ролей, вызвав восторг у зрителя. Но самое удивительное – это появление
на сцене его дочери от Анастасии Заворотнюк.
Сейчас в семье
непростые времена – мужчине приходится работать на износ, он трудяга. Супруга фигуриста занимается лечением, и Петр Чернышев вместе с мамой актрисы Валентиной
Борисовной оказывают
Анастасии Заворотнюк
должную поддержку. Около пяти лет назад выяснилось, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" глиобластома.
Как пишет
телеканал "", семья очень редко показывает свою дочь общественности. В
2019 году Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк снялись с дочкой для обложки
журнала, Миле на тот момент было четыре месяца. В этом же году фигурист впервые
вывел годовалую дочь на лед, тогда они произвели настоящий фурор. Сейчас девочка
активно занимается фигурным катанием – вся в папу.
И вот произошла сенсация
– появление маленькой дочери Анастасии Заворотнюк на публике после выступления Петра Чернышева.
Фигурист заметно постарел, и седина добавляет возраста. Девочке уже пять лет, и
она копия отца – светлые волосы и голубые глаза. И в дальнейшем она, вероятно, будет
купаться в аплодисментах на льду вместе с папой.
После выступления мгновенно распространились в Сети. Фанаты пришли к мнению, что Анастасия Заворотнюк произвела на свет настоящую красавицу, которую показали на кадрах как есть.