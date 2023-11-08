Поседевший фигурист Петр Чернышев появился на публике. Он предъявил народу подросшую дочь Милу от Анастасии Заворотнюк.

Поседевший фигурист Петр Чернышев появился на публике. Он предъявил народу подросшую дочь Милу от Анастасии Заворотнюк.Мужонкобольной российской актрисы, после долгого отсутствия удивил многочисленных фанатов. Он принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки, сыграв однуиз ключевых ролей, вызвав восторг у зрителя. Но самое удивительное – это появлениена сцене его дочери от Анастасии Заворотнюк.Сейчас в семьенепростые времена – мужчине приходится работать на износ, он трудяга. Супруга фигуриста занимается лечением, и Петр Чернышев вместе с мамой актрисы ВалентинойБорисовной оказываютАнастасии Заворотнюкдолжную поддержку. Около пяти лет назад выяснилось, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" глиобластома.Как пишеттелеканал "", семья очень редко показывает свою дочь общественности. В2019 году Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк снялись с дочкой для обложкижурнала, Миле на тот момент было четыре месяца. В этом же году фигурист впервыевывел годовалую дочь на лед, тогда они произвели настоящий фурор. Сейчас девочкаактивно занимается фигурным катанием – вся в папу.И вот произошла сенсация– появление маленькой дочери Анастасии Заворотнюк на публике после выступления Петра Чернышева.Фигурист заметно постарел, и седина добавляет возраста. Девочке уже пять лет, иона копия отца – светлые волосы и голубые глаза. И в дальнейшем она, вероятно, будеткупаться в аплодисментах на льду вместе с папой.После выступления мгновенно распространились в Сети. Фанаты пришли к мнению, что Анастасия Заворотнюк произвела на свет настоящую красавицу, которую показали на кадрах как есть.