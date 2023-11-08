Бои на подушках, сражения на мечах, стрельба из лука, перетягивание каната и даже кулачные бои прошли на Соборной площади в День народного единства. 4 ноября здесь состоялось

Бои на подушках, сражения на мечах, стрельба из лука, перетягивание каната и даже кулачные бои прошли на Соборной площади в День народного единства. 4 ноября здесь состоялось спортивно-развлекательное шоу “Русские традиции” с элементами национальных спортивных традиций казачества. Мероприятие было организовано при поддержке и содействии городского управления по физической культуре и спорту. Мария Иванова, жительница г.