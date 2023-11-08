Всероссийские соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в Тульской области в городе Алексине. Они состоялись в рамках Летних игр паралимпийцев «Мы вместе.

Всероссийские соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в Тульской области в городе Алексине. Они состоялись в рамках Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт”. В жиме лежа соревновались более 50 участников из 33 регионов страны. Владимирская спортсменка Анастасия Мамадамирова завоевала золотую медаль в весовой категории до 50 килограммов. “Серебро” досталось Светлане Новосильцевой, она состязалась