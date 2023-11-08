Мужчина похитил девушку и увёз в безлюдное место, когда та захотела уйти

СУ СК РФ по Владимирской области расследуют уголовное дело по похищению с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, главным фигурантом которого является 23-летний владимирец.По предварительным данным, мужчина встретился со своей знакомой, а когда та захотела уйти, он, угрожая ножом, посадил девушку в машину, а после вывез в Гусь-Хрустальный, где удерживал некоторое время в безлюдном месте. Когда родственники объявили о пропаже, похититель испугался ответственности и отпустил девушку.На данный момент, мужчина находится в следственном изоляторе, где проведёт 2 месяца. В ближайшее время ему будет вынесен приговор.