Популярная ведущая продолжает отбиваться от злопыхателей. Ольга Орлова сделала резкое заявление.

Популярная ведущая продолжает отбиваться от злопыхателей. Ольга Орлова сделала резкое заявление.Популярная артистка получила широкую известность после того, как стала одной из солисток в группе "Блестящие". Музыкальный коллектив довольно быстро получил славу и признание зрителя. Однако из-за беременности певице пришлось покинуть сцену. Позже Ольга Орлова продолжила уже сольную карьеру и заслужила статус одной из известнейших и обсуждаемых личностей в мире российского шоу-бизнеса.Зачастую предметом обсуждения общественности становится личная жизнь артистки. Ведь на счету у звезды несколько скандальных разводов. Однако два года назад Ольга Орлова смогла обрести женское счастье. А зимой этого года она стала мамой во второй раз.Стоит отметить, что Ольга Орлова помимо карьеры на телевидение активно развивает и свой микроблог. Она любит общаться с поклонниками, рассказывать подробности своей жизни и отвечать на самые сокровенные вопросы. Правда, зачастую злопыхатели принимаются судить звезду, мол она воспитывает ребенка не так. Правда, сама артистка в обиду себя не дает и позволяет себе резко высказываться в адрес недоброжелателей.На днях в своем микроблоге Ольга Орлова дала взбучку россиянам. Она решила ответить на самые каверзные вопросы подписчиков. Одна из поклонниц поинтересовалась у звезды, что ей делать, если она считает себя лучше других. Как оказалось, телеведущая является настоящим экспертом в данном вопросе. Она посоветовала девушке держаться на волнах внешнего мира.""Я лучше других в чем-то" – это ок. Но "я лучше других во всем" – это высокомерие"", – отметила Ольга Орлова.Ранее "Дни.ру" , что появившаяся на публике с матерью Ольга Орлова извинилась перед россиянами.