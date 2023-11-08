За 7 дней, с 30 октября по 6 ноября, на автотрассах 33-го региона случилось 40 ДТП, в которых скончались 12 человек.

За 7 дней, с 30 октября по 6 ноября, на автотрассах 33-го региона произошло 40 ДТП, в которых скончались 12 человек. Травмы различной степени тяжести получили 63 жителя, в том числе 8 несовершеннолетних. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Кроме того, за тот же период правоохранители зафиксировали 369 дорожных аварий с материальным ущербом и выявили 125 автолюбителей, севших за руль в нетрезвом виде. Пьяные водители дважды попадали в ДТП.