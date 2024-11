Компания Caviar представила новую коллекцию iPhone Visionaries, посвятив модели Дональду Трампу и Илону Маску. Смартфоны украшены деталями, отражающими их достижения.

Компания Caviar, известная производством смартфонов и носимой электроники из высококачественных материалов, объявила о выпуске новой коллекции в честь победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году.Новое собрание, названное Visionaries или Визионеры на русском, включает в себя специальные версии iPhone, созданные в честь выдающихся фигур современности, таких как Дональд Трамп, Илон Маск и Стив Джобс.Модель Trump Great Again черпает вдохновение из знаменитого слогана нового президента США — Make America Great Again. Дизайн устройства напоминает архитектурные особенности Trump Tower и включает декоративную деталь, соответствующую любимому галстуку Трампа.Вторая модель в коллекции, обновленный вариант Musk Be On Mars, посвящена Илону Маску, основателю компании SpaceX. Смартфон украшен изображением космического корабля, а в его корпус встроен подлинный фрагмент от одной из космических миссий SpaceX.Стоимость моделей из коллекции Visionaries стартует от 569 тысяч рублей за iPhone 16 Pro Great Again и достигает 739 тысяч рублей за iPhone 16 Pro Max Musk Be On Mars.Эти устройства относятся к числу самых популярных среди молодежи в России.