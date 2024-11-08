Финалы командного первенства России по спортивной гимнастике среди юниоров прошли в Сочи на «Сириус Арене». 33-регион представляли команды юношей, юниоров, девушек и юниорок, сообщили в

Финалы командного первенства России по спортивной гимнастике среди юниоров прошли в Сочи на «Сириус Арене». 33-регион представляли команды юношей, юниоров, девушек и юниорок, сообщили в правительстве области. В составе нашей команды юниоров: Матвей и Тимофей Акиньшины, Дмитрий Суходольский, Всеволод Коротков, Леонид Елисеев и Егор Суков. Спортсмены заняли второе место и уступили москвичам всего одну десятую