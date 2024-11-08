Подача заявок завершится 14 ноября, а все работы должны быть закончены в 2025 году.

В Суздале Владимирской области на ремонт кабинета мэра выделили почти полмиллиона рублей. Как сообщает сайт госзакупок, средства будут направлены на разработку дизайн-проекта для кабинета главы города Алисы Бирюковой, приемной, актового зала и других помещений администрации.Подача заявок завершится 14 ноября, а все работы должны быть закончены в 2025 году.За три года на ремонт здания №1 на Красной площади было потрачено более 30 миллионов рублей на различные улучшения, включая установку ограждений и видеонаблюдения, обновление крыши и фасада, а также ремонт туалетов.