Спустя два года поисков останки владимирского шоумена Валерия Князева все-таки удалось найти. Их обнаружили в лесу возле болота между деревнями Байгуши и Шепелево. Об этом «Шестому каналу»

Спустя два года поисков останки владимирского шоумена Валерия Князева все-таки удалось найти. Их обнаружили в лесу возле болота между деревнями Байгуши и Шепелево. Об этом «Шестому каналу» рассказали в Следкоме. Валерий Князев – известный во Владимире ведущий, шоумен, медийная личность. Он пропал 20 марта. По свидетельствам очевидцев, в последний раз Князева видели направлявшимся к лесу