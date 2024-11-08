Рассказываем, с какими обращениями помогут владимирцам.

Прокуратура города Владимира объявила о начале большой проверки по выявлению нарушений в сфере обращения с мусором. Как сообщили в пресс-службе ведомства, жители могут информировать о серьезных нарушения, таких как несоблюдение графика вывоза отходов, плохое состояние контейнерных площадок и образование стихийных свалок.Пожаловаться на проблемы с вывозом мусора можно с понедельника, 11 ноября, с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 13:45) двумя способами: по телефону 8 (4922) 40-13-08 (доб. 0013) или в личных сообщениях группы прокуратуры Владимирской области во «ВКонтакте», прислав фотографии с указанием адреса нарушений.