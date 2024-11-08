Это были дефекты покрытия дорожек, повреждения стен и потолка в пищеблоке.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области провело проверку детского сада в Струнино и выявило ряд нарушений санитарных норм. Это были дефекты покрытия дорожек, повреждения стен и потолка в пищеблоке. Также установлено, что подаваемые детям блюда не соответствуют требованиям по калорийности.Управление выдало предписание устранить недостатки, однако детский сад сообщил, что некоторые проблемы могут быть решены только в 2025 году, что касается здоровья детей. В связи с этим, Роспотребнадзор обратился в суд. Александровский городской суд удовлетворил иск и обязал учреждение и местные власти устранить нарушения в течение 9 месяцев после вступления решения в силу.