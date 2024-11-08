Премьера социальной драмы Эльдара Рязанова Небеса обетованные состоялась 24 января 1993 года на Первом канале. В ней сыграли звезд советского и российского кино. Давайте вспомним эту киноленты вместе!

Премьера социальной драмы Эльдара Рязанова "Небеса обетованные" состоялась 24 января 1993 года на Первом канале. В ней сыграли звезд советского и российского кино. Давайте вспомним эту киноленты вместе!1. Кто сыграл роль Федора Степановича Елистратова, брата Фимы, пианиста, диссидента и нищего, обжившего чужую дачу?А. Леонид Броневой;Б. Олег Басилашвили;В. Валентин Гафт;2. За что Фима и Катя получили по 15 суток ареста?А. Разбили стекло в столовой милосердия "в знак протеста";Б. Занимались попрошайничеством на паперти в центре;В. Украли курицу в магазине.3. Участником какой войны был Семен Ефремович Бакурин, полковник в отставке, которого сыграл Леонид Броневой?А. Великой Отечественной;Б. Советско-Японской;В. Финской.4. Какой по счету женой стала молодая Жанна у Федора Степановича Елистратова?А. Первой;Б. Пятой.В. Восьмой.5. Эта героиня прогуляла роскошную родительскую квартиру, пока брат сидел в тюрьме, и вообще растратила все имущество, повинуясь своей любви к богемному образу жизни. О ком речь?А. О Фиме (Лия Ахеджакова);Б. О Люське (Наталья Гундарева);В. О Кате Ивановой (Ольга Волкова).6. Кто сыграл героиню, которая работала на правительственной госдаче для высших партийных чиновников, от двух из которых родила своих сыновей?А. Ольга Волкова;Б. Светлана Немоляева;В. Нина Русланова.ОТВЕТЫ1. Б. Олег Басилашвили;2. А. Разбили стекло в столовой милосердия "в знак протеста";3. Б. Советско-Японской;4. В. Восьмой;5. А. О Фиме (Лия Ахеджакова);6. А. Ольга Волкова;