Каждый из нас сталкивался с типичными панельными домами, которые стали символом советской эпохи. Но знаете ли вы, в каком городе находятся конкретные жилые кварталы?

Каждый из нас сталкивался с типичными панельными домами, которые стали символом советской эпохи. Но знаете ли вы, в каком городе находятся конкретные жилые кварталы?В этом тесте вам будут представлены фотографии различных панельных зданий, и ваша задача — определить, к какому городу они принадлежат. Например, узнаете ли вы, что характерные серые многоэтажки с балконами могут быть из Казани или Самары? Или, возможно, вы сможете отличить панельки из Екатеринбурга от тех, что стоят в Новосибирске?