Об этом сообщили в правительстве Владимирской области.

Две улицы в Александрове обновлены: Двориковское шоссе и улица Ануфриева получили новый асфальт. Об этом сообщили в правительстве Владимирской области.На Двориковском шоссе, который является основным выездом из города в сторону Московской области, были обновлены 2,3 км дорожного покрытия. Кроме того, дорожники обустроили карманы для общественного транспорта и обновили бордюрный камень.Улица Ануфриева, в свою очередь, предназначена для объезда в случае ремонта основных улиц Революции и Гусева.