Управление Россельхознадзора выявило молоко с антибиотиком в Гусь-Хрустальном. Напиток в сухом виде поставляли в один из детских садов. Производитель опасной продукции – владимирская

Управление Россельхознадзора выявило молоко с антибиотиком в Гусь-Хрустальном. Напиток в сухом виде поставляли в один из детских садов. Производитель опасной продукции – владимирская фирма ООО ПК «Милана». Образец сухого цельного молока жирностью 26% направили в лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ». Анализ показал, что в составе есть антибиотик эритромицин, что не соответствует требованиям о безопасности продукции, как молочной,