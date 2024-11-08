Местные жители обращались в администрацию с просьбами о помощи, однако их обращения остались без ответа.

В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области ситуация с Домом культуры в деревне Нечаевская привлекла внимание активистов Народного фронта. Как сообщает источник, после капитального ремонта в 2014 году, здание вновь оказалось в плачевном состоянии: крыша протекает, фасад разрушается, а сцена начинает гнить из-за постоянной сырости.Местные жители обращались в администрацию с просьбами о помощи, однако их обращения остались без ответа.Жители описывают, что ситуация такова, что проводить мероприятия в ДК стало опасно. Активисты Народного фронта уже направили обращение в прокуратуру и взяли под контроль проблему.