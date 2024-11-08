Личность подозреваемого пока не установлена.

Во Владимирской области в самом центре Гусь-Хрустального неизвестный изнасиловал девушку. В это время рядом проходило масштабное мероприятие Ночь искусств. Преступника пока не поймали. Жители сетуют: в городе проблемы с уличным освещением, этим и воспользовался насильник. Подробности — в материале .«А если бы фонари работали?»Преступление произошло вечером в воскресенье, 3 ноября, в сквере на улице Калинина. Рядом находится Музей хрусталя имени Мальцева. Неизвестный напал на девушку из темноты примерно в 21.30. Рядом были люди: в то же время в учреждении культуры шла Ночь искусств.Об этом издание «Зебра ТВ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области подтвердили: в городе возбудили уголовное дело. Подробности не уточняются.Личность преступника пока не установлена. Полицейские просят автомобилистов, которые проезжали мимо сквера вечером в воскресенье, предоставить записи с видеорегистраторов. По ним можно будет вычислить, кто находился рядом с музеем в указанное время. Пост опубликовали в группе «Подслушано Гусь-Хрустальный». Также следователи изучают записи с камер наблюдения возле школы №5.Жители Гусь-Хрустального задаются вопросом: могло ли случиться подобное преступление на освещенной улице?Превращаемся в селоЛюди в шоке от произошедшего в центре города. По словам жителей, рядом с музеем постоянно есть сотрудники Росгвардии. Но в этот раз рядом никого не оказалось.«У нас город постепенно превращают в натуральное село, после 8 вечера автобусы не ходят, на эстакаду не добраться. Вот и приходится людям, молодежи идти пешком, кругом темнота, освещения ноль. Неужели администрация, музей без камер наблюдения, охрана в музее тоже должна быть, как так ведь это же страшно, что случилось», — указала Наталья Б.Не факт, что записи с камер наблюдения помогут вычислить преступника — из-за отсутствия освещения.О состоянии пострадавшей девушки информации нет.И.о. директора МКУ «Служба единого заказчика» Гусь-Хрустального Александр Орлов рассказал журналистам, что освещение пешеходной дорожки возле музея восстановили 6 ноября. Оказалось, что на участке аварийная проводка, часто происходило короткое замыкание.«Администрация продолжит работы по улучшению качества освещения. В весенний период 2025 г. с целью устранения многочисленных аварий на данном объекте запланированы работы по капитальному ремонту питающих электрических сетей», — добавил чиновник.Напомним, что во Владимирской области . Ее тело обнаружили в канаве возле дороги в Петушинском районе. Подозреваемый — ранее судим за аналогичное преступление. Женщина села к нему в машину в Подмосковье.