52-летний житель Гусь-Хрустального подозревается в изнасиловании женщины. Злоумышленника задержали спустя несколько дней после преступления. Выяснилось, что он уже был судим по этой же
<a href="https://33live.ru/novosti/08-11-2024-v-gus-xrustalnom-zaderzhali-nasilnika-kotoryj-napal-na-zhenshhinu-vozle-muzeya-xrustalya.html" target="_blank">В Гусь-Хрустальном задержали насильника, который напал на женщину возле Музея хрусталя</a> - 52-летний житель Гусь-Хрустального подозревается в изнасиловании женщины. Злоумышленника задержали спустя несколько дней после преступления. Выяснилось, что он уже был судим по этой же
[url=https://33live.ru/novosti/08-11-2024-v-gus-xrustalnom-zaderzhali-nasilnika-kotoryj-napal-na-zhenshhinu-vozle-muzeya-xrustalya.html]В Гусь-Хрустальном задержали насильника, который напал на женщину возле Музея хрусталя[/url] - 52-летний житель Гусь-Хрустального подозревается в изнасиловании женщины. Злоумышленника задержали спустя несколько дней после преступления. Выяснилось, что он уже был судим по этой же