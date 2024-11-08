52-летний житель Гусь-Хрустального подозревается в изнасиловании женщины. Злоумышленника задержали спустя несколько дней после преступления. Выяснилось, что он уже был судим по этой же

52-летний житель Гусь-Хрустального подозревается в изнасиловании женщины. Злоумышленника задержали спустя несколько дней после преступления. Выяснилось, что он уже был судим по этой же статье. Несколько дней назад в медиапространстве региона появилась информация об изнасиловании в Гусь-Хрустальном. Правоохранители ситуацию не комментировали. Как выяснилось – ловили преступника. Теперь же о происшествии сообщают сразу в двух ведомствах –