Оскорбил музыкальный вкус жены – получи ножом в живот. Женщину из Камешково приговорили к лишению свободы на год в колонии общего режима после того, как она вонзила в мужа хозяйственный нож.

Оскорбил музыкальный вкус жены – получи ножом в живот. Женщину из Камешково приговорили к лишению свободы на год в колонии общего режима после того, как она вонзила в мужа хозяйственный нож. Ссора произошла 11 августа, рассказали в прокуратуре области. В тот день супруги пили у себя дома. Оба были уже очень пьяны. Женщина захотела послушать