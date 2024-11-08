За свои заслуги в труде Александр был награждён знаком «Победитель соцсоревнований», орденом «Трудовой славы» III степени и медалью «За доблестный труд».

Владимирская область отмечает значимое событие: в городе Струнино родился Александр Иванович Паршин, ветеран Великой Отечественной войны отметил 100-летие. Об этом рассказали в региональном правительстве.Мужчина в 17 лет переехал в Ковров и начал работать на заводе им. В.А. Дегтярёва. Здесь же он встретил свою будущую супругу, с которой вместе прожил более 70 лет. В семье Александра - два сына, два внука, два правнука и две праправнучки. За свои заслуги в труде Александр был награждён знаком «Победитель соцсоревнований», орденом «Трудовой славы» III степени и медалью «За доблестный труд».Напомним, ранее мы писали, что