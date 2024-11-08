Последний раз Валерий Князев выходил на связь 20 марта 2022 года.

В августе 2024 года грибник обнаружил останки известного шоумена Валерия Князева в лесу недалеко от болота. Генетическая экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Князеву. Как пишет «», по предварительным данным следователей, его смерть не связана с криминальными обстоятельствами.Последний раз Валерий Князев выходил на связь 20 марта 2022 года. Он был в пути от дома в деревню Байгуши. До этого шоумен провел корпоратив.Поиски Князева продолжались , однако волонтеры не смогли его найти.