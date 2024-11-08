Подрядчика уже определили

Власти Владимирской области объявили о планах по ликвидации 150 стихийных свалок в областном центре. На эти цели выделено 3 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.Подрядчика уже определили, и ему дан срок до 20 декабря для вывоза почти 2,5 тыс. кубометров отходов. В случае повреждения почвы территории незаконных свалок будут засыпаны грунтом, а мусор будет утилизирован законным способом.Какие свалки будут утилизированы, можно будет узнать . Напомним, ранее мы писали, что