Награду владимирскому главе вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в Кремле

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Владимирской области Александра Авдеева Орденом Дружбы за его значительный вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.Награду владимирскому главе вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в Кремле. Орден Дружбы был учрежден в 1994 году и вручается за особые заслуги в укреплении мира и сотрудничества между народами, а также за успехи в науке, здравоохранении, образовании и экономике.Напомним, ранее мы писали, что