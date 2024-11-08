Реку Нерль собираются расчистить от устья Каменки до впадения в Клязьму. Протяженность этого участка – 65 километров. На соответствующие предпроектные работы министерство

Реку Нерль собираются расчистить от устья Каменки до впадения в Клязьму. Протяженность этого участка – 65 километров. На соответствующие предпроектные работы министерство природопользования и экологии потратит 5 миллионов рублей. Также подрядчик должен будет определить возможности развития водного туризма на Нерли. Соответствующий контракт появился на сайте Госзакупок 6 ноября. Подрядная организация должна будет провести инженерные изыскания,