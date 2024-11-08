33-летний житель Владимира вместе с тремя иностранными гражданами обвиняется в организации незаконной миграции. За два года преступная компания помогла незаконно поставить на учет 600

33-летний житель Владимира вместе с тремя иностранными гражданами обвиняется в организации незаконной миграции. За два года преступная компания помогла незаконно поставить на учет 600 приезжих. Как сообщают в Следственном комитете области, с октября 2022 года по май 2024 года владимирец по просьбе других обвиняемых за деньги изготавливал фиктивные миграционные карты и другие поддельные документы. На