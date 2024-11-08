«Горизонт» – совместная выставка Цагареишвили и Вадима Левахина, членов Союза художников России. Просматривая экспозицию, зрители смогут погрузиться в творческий диалог двух молодых

«Горизонт» – совместная выставка Цагареишвили и Вадима Левахина, членов Союза художников России. Просматривая экспозицию, зрители смогут погрузиться в творческий диалог двух молодых художников. Всего выставлено 30 работ. Они показывают восприятие метафизического горизонта, а также понимание горизонта как вечной цели, которая недостижима. Авторы затрагивают совершенно разные темы, они отображают мир не только с точки взгляда художника,