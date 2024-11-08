Еще высокий спрос сохраняется на специалистов в автобизнесе, врачей и младший медперсонал.

За последний месяц бизнес Владимирской области опубликовал более 13 тысяч вакансий на hh.ru. Это на 12% больше, чем в 2023 году. Работодатели становятся более гибкими, активно трудоустраивая людей с инвалидностью - число вакансий с возможностью инклюзии увеличилось на 10%. Также на 41% выросло количество новых рабочих мест для школьников.Высокий спрос сохраняется на специалистов в автобизнесе, врачей и младший медперсонал. Запросы на ИТ-специалистов увеличились на треть, а востребованность бухгалтеров и топ-менеджеров возросла соответственно на 55%. В преддверии новогодних каникул ресторанный и туристический бизнес активно набирает персонал, что привело к увеличению числа вакансий в этой сфере на 21%.