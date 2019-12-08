С тем, что Анна Семенович – очень эффектная женщина, просто невозможно поспорить. Из раза в раз она вызывает восторг у окружающих, появляясь в экстравагантных и соблазнительных нарядах.

С тем, что Анна Семенович – очень эффектная женщина, просто невозможно поспорить. Из раза в раз она вызывает восторг у окружающих, появляясь в экстравагантных и соблазнительных нарядах.На этот раз ведущая облачилась в полупрозрачное капроновом боди, усыпанное стразами. Поверх него она надела черный жакет с поясом. Завершили аутфит сапоги на шпильке.Семенович сделала яркий мейк-ап, особенно сильно подчеркнув и без того выразительные глаза. А хвостик с распущенными волосами придал образу легкости.В таком виде Анна репетировала выступление в гримерке в Кремле. Видео, на котором запечатлена подготовка, артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм.Певица рассказала, что в детстве постоянно пела, используя вместо микрофона лак для волос или расческу. Во время репетиции она будто снова вернулась в те годы."Вчера вспомнила детство, в ход пошла расческа", – посмеялась Семенович.Фолловеры, тем временем, отметили, что звезда потрясающе выглядит. "Вы сегодня очень классная! Прическа супер, и брючки вам очень идут... Такие классные ножки и фигурка отличная и грудь что надо... Настоящая красота!", – похвалила Анну поклонница."Я бы женился на Семенович!", – признался обожатель.