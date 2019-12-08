Рэпер Тимати нередко публикует умилительные фото со своими домашними. Правда, в этот раз поклонники буквально разорвали исполнителя на куски из-за того, что тот держит опасного зверя рядом с сыном.
Рэпер Тимати нередко публикует умилительные фото со своими домашними. Правда, в этот раз поклонники буквально разорвали исполнителя на куски из-за того, что тот держит опасного зверя рядом с сыном.
Маленький Ратмир родился в середине октября. Его родители были безумно рады его появлению на свет, однако, как считает большинство поклонников Тимати, недостаточно озаботились безопасностью крохи. Таки выводы подписчики сделали по фотографиям, которые Юнусов опубликовал в своем микроблоге.
В кадре Тимур держит на руках большого кота. Казалось бы, что здесь такого? Многие люди по всему свету обожают этих животных, однако внимание фолловеров привлекла больше рука Тимати. От локтя и до запястья мужчину украшают кровоточащие раны, которые, по всей видимости, и оставил кот.
Впрочем, по всей видимости, самого Юнусова травмы абсолютно не волнуют. Любовь артиста к своему мохнатому, пусть и опасному питомцу настолько велика, что, вероятно, рэпер готов все простить коту. Свою публикацию на личной странице в социальной сети "Инстаграм" Тимати подписал просто и лаконично: "Малыш растет" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.) Текст он дополнил забавным эмоджи в виде кошачьих лапок.
Тем не менее, многие не согласились с нежностью артиста по отношению к зверю. Многим показалось, что нахождение дикого кота в одной квартире с малышом может окончиться плачевно. Некоторые, правда, похвалили Тимура за смелость, однако подавляющее большинство комментариев носит негативный окрас.
7 Дек 2019 в 5:38 PST
"Нафига заводить такую зверюгу рядом с младенцем? Не пойму", "Зачем тогда такой малыш, рядом с маленьким ребенком ?((", "
И Вы держите таких котят рядом с Малышом ?😀 не боитесь ? Все таки береженного Бог бережет", "Главное от ребенка подальше держать этого кисюню", "Неее, с детьми такого не надо держать", – высказались пользователи.