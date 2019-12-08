Рэпер Тимати нередко публикует умилительные фото со своими домашними. Правда, в этот раз поклонники буквально разорвали исполнителя на куски из-за того, что тот держит опасного зверя рядом с сыном.

Рэпер Тимати нередко публикует умилительные фото со своими домашними. Правда, в этот раз поклонники буквально разорвали исполнителя на куски из-за того, что тот держит опасного зверя рядом с сыном.Маленький Ратмир родился в середине октября. Его родители были безумно рады его появлению на свет, однако, как считает большинство поклонников Тимати, недостаточно озаботились безопасностью крохи. Таки выводы подписчики сделали по фотографиям, которые Юнусов опубликовал в своем микроблоге.В кадре Тимур держит на руках большого кота. Казалось бы, что здесь такого? Многие люди по всему свету обожают этих животных, однако внимание фолловеров привлекла больше рука Тимати. От локтя и до запястья мужчину украшают кровоточащие раны, которые, по всей видимости, и оставил кот.Впрочем, по всей видимости, самого Юнусова травмы абсолютно не волнуют. Любовь артиста к своему мохнатому, пусть и опасному питомцу настолько велика, что, вероятно, рэпер готов все простить коту. Свою публикацию на личной странице в социальной сети "Инстаграм" Тимати подписал просто и лаконично: "Малыш растет" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.) Текст он дополнил забавным эмоджи в виде кошачьих лапок.Тем не менее, многие не согласились с нежностью артиста по отношению к зверю. Многим показалось, что нахождение дикого кота в одной квартире с малышом может окончиться плачевно. Некоторые, правда, похвалили Тимура за смелость, однако подавляющее большинство комментариев носит негативный окрас.7 Дек 2019 в 5:38 PST"Нафига заводить такую зверюгу рядом с младенцем? Не пойму", "Зачем тогда такой малыш, рядом с маленьким ребенком ?((", "И Вы держите таких котят рядом с Малышом ?😀 не боитесь ? Все таки береженного Бог бережет", "Главное от ребенка подальше держать этого кисюню", "Неее, с детьми такого не надо держать", – высказались пользователи.