Анастасия Волочкова появилась в нелепом виде на публике. Поклонники высмеяли образ балерины.

Анастасия Волочкова появилась в нелепом виде на публике. Поклонники высмеяли образ балерины.Накануне знаменитость опубликовала в социальных сетях видеозапись, на которой она запечатлена на кухне в топе и коротких шортах. "Вы знаете, дорогие друзья, сегодня у нас удивительная суббота. Знаете, что мы делаем? Мы решили с любимым человеком приготовить плов", – рассказала своим подписчикам Анастасия Волочкова.Балерина призналась, что не умеет готовить. Со всеми ингредиентами ей помогает возлюбленный. "Я сама лично настрогала морковь. Это единственное, что я умею. Из меня повариха еще та", – поделилась звезда. Она добавила, что не будет есть приготовленный плов, так как сидит на строгой диете.Ролик вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Многие комментаторы раскритиковали наряд балерины. По их мнению, следует носить более скромную одежду. "Халата у вас дома нет?", "Почему все время полуголая? Все-таки не 18 лет", – выразили мнение возмущенные подписчики.7 Дек 2019 в 12:32 PSTНекоторые пользователи обратили внимание, что балерина ведет себя весьма странно в кадре. Они предположили, что танцовщица могла выпить перед съемками. "Опять перебрала лишнего", "Пьяная балерина, печально", "Господи! Еще только день, а она уже поддатая", – заявили комментаторы.