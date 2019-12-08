В субботу, 7 декабря, вышел в свет выпуск программы Сегодня вечером, посвященный Примадонне. На съемочной площадке Алла Пугачева поделилась неприятными воспоминаниями.

В субботу, 7 декабря, вышел в свет выпуск программы "Сегодня вечером", посвященный Примадонне. На съемочной площадке Алла Пугачева поделилась неприятными воспоминаниями.В эфире программы народная артистка СССР рассказала, что в детстве следила за важными событиями в мире кино. "Когда мне было 10 лет, в Москве прошел Международный кинофестиваль в 59-м году. Мы, девчонки, были так поражены, какие там женщины были!", – вспомнила Алла Пугачева.Через два года к ней в руки попал журнал "Спутник кинофестиваля" со снимками популярных в то время актрис: "А там были дивы такие… Они с сигаретами, такие красавицы". Чтобы стать ближе к звездам, Алла Пугачева тоже начала курить.Сейчас певица жалеет о том, что пристрастилась к такому постыдному занятию в детском возрасте. Однако в тот момент она считала, что нужно поступать именно так, передает .Материал дополняется.