7 декабря между городом Вязники и Заречной зоной, объединяющей 16 населённых пунктов, было...

7 декабря между городом Вязники и Заречной зоной, объединяющей 16 населённых пунктов, было полностью восстановлено автомобильное сообщение.Напомним, ввиду подъёма уровня воды в Клязьме и прохождения шуги было принято решение о разведении понтонного моста, соединяющего Вязники и Заречную зону.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, мост был впоследствии соединён и организовано передвижение пешеходов, однако, аппарели остались сняты, и автомобильное сообщение было ограничено.Проезд от Вязников в Заречную зону был возможен только через пути объезда. С целью обеспечения жизнедеятельности населения заблаговременно был создан запас продуктов, товаров первой необходимости и медикаментов, а в городе Вязники развёрнуты пункты временного размещения.В настоящее время автомобильное сообщение возобновлено. Данные мероприятия проводились в целях сохранности понтонного места и предотвращения его повреждения.Фото: https://33.mchs.gov.ru/