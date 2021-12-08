7 декабря на канале Россия 24 прошла первая Прямая линия с Авдеевым. Больше часа врио...

7 декабря на канале "Россия 24" прошла первая "Прямая линия с Авдеевым". Больше часа врио губернатора Александр Авдеев отвечал на вопросы жителей региона. Всего поступило несколько сотен звонков, видеообращений и писем со всей Владимирской области.Хотим отметить, что телезрителей заинтересовал такой формат общения с врио губернатора. Рейтинг вырос в два раза, и программа во Владимире 7 декабря была лидером среди всех передач суток, включая федеральные. По данным измерителя МедиаХиллс.