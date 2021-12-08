В столице выделены средства на бесплатные перевозки переболевших COVID-19 пациентов до дома, а также медиков к месту работы. На эти цели направлено 252,9 миллиона рублей.

В столице выделены средства на бесплатные перевозки переболевших COVID-19 пациентов до дома, а также медиков к месту работы. На эти цели направлено 252,9 миллиона рублей.Эти деньги компенсируют затраты ГУП "Мосгортранс". Распоряжение об организации бесплатных перевозок для медиков и переболевших москвичей подписал на заседании президиума правительства столицы мэр Сергей Собянин.С весны 2020 года в Москве организована бесплатная перевозка сотрудников четырех резервных госпиталей в Сокольниках, на ВДНХ, в Крылатском и на Каширском шоссе, а также пациентов из стационаров. Деньги выделяются из городского бюджета.Для этого используются 37 автобусов. За год они перевезли 260 тысяч медиков и 85 тысяч пациентов.Ранее заммэра Москвы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова , что прививку от коронавирусной инфекции сделали 5,7 миллиона жителей столицы. Из них 680 тысяч прошли повторную вакцинацию.Напомним, что международное исследовательское агентство StartupBlink Москву лидером среди европейских городов в рейтинге инноваций, которые помогают в борьбе с COVID-19. Российская столица опередила Лондон и Барселону.