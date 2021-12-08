По состоянию на 8 декабря в медорганизациях региона действует 1990 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 8 декабря в медорганизациях региона действует 1990 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 66,6 процента из них занято (1326), свободны 664 койки. 56921 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 188 человек.За период наблюдения в области отмечено 2754 летальных случая, за сутки – 26 человек.Напомним, во Владимирской области 8 декабря подтверждено 300 случаев заболевания covid-19.Фото: https://pixabay.com/ru/