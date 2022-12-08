Путь праведника труден, ибо препятствуют ему себялюбивые и тираны из злых людей. Блажен тот пастырь, кто во имя милосердия и доброты ведёт слабых за собой сквозь долину тьмы. Ибо именно он и есть тот, кто воистину печётся о ближнем своём и возвращает детей заблудших.
"Путь праведника труден, ибо препятствуют ему себялюбивые и тираны из злых людей. Блажен тот пастырь, кто во имя милосердия и доброты ведёт слабых за собой сквозь долину тьмы. Ибо именно он и есть тот, кто воистину печётся о ближнем своём и возвращает детей заблудших".
На днях в Сети вышел сериал "Монастырь". Активная
реклама, дискуссионные темы, откровенные сцены и огромная фан-база Насти
Ивлеевой в главной роли сделали свое дело. В день премьеры сериал собрал более
250 тысяч просмотров на КиноПоиске, став самым популярным проектом в его
истории.
При просмотре можно увидеть много общего с другими
российскими фильмами и сериалами последнего времени. Сама идея перерождения
представителя "золотой молодежи", укрытие в монастыре, сопоставление
героев из двух миров – все это не новинка с выхода "Непослушника".
Только в "Монастыре" главная роль за девушкой. Благодаря формату
сериала, и персонажи с их происхождением, чувствами и историями в целом лучше
прорисованы, и фигура священника более раскрыта. Кстати, в некоторых моментах
он напоминает психотерапевта Стрелецкого из "Триггера". Например,
когда он провоцирует мать парня с синдромом Туретта или дает мужчине в ярости
выстрелить. И неспроста, ведь автор идеи – Александра Ремизова, продюссировавшая
"Триггер".
Отдельно хочется выделить конфликт Марии и игуменьи Елизаветы, создавшей
буквально культ своей личности в рамках монастыря. Честно говоря, кадры с
портретом на стене Елизаветы, на которую монашки в прямом смысле молятся, и
сцены буквально тоталитарного уклада в монастыре с бесчисленными запретами,
угнетением личности и двойными станадртами шокируют куда сильнее обнаженной
груди Ивлеевой.
Минкульт отказал сериалу в выдаче прокатного удостоверения,
сославшись вместе с РПЦ на оскорбление чувств верующих и формирование
искаженного представления о монашеской жизни и православии в целом. Предлог это
или истинная причина отказа, неизвестно.
Как бы то ни было, бесчисленные сериалы про полицию, врачей
и офисных работников (тоже со своими стереотипами и клише) уже всем наскучили.
Возможно, это новый тренд – снимать про жизнь в монастырях?