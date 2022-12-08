Путь праведника труден, ибо препятствуют ему себялюбивые и тираны из злых людей. Блажен тот пастырь, кто во имя милосердия и доброты ведёт слабых за собой сквозь долину тьмы. Ибо именно он и есть тот, кто воистину печётся о ближнем своём и возвращает детей заблудших.

"Путь праведника труден, ибо препятствуют ему себялюбивые и тираны из злых людей. Блажен тот пастырь, кто во имя милосердия и доброты ведёт слабых за собой сквозь долину тьмы. Ибо именно он и есть тот, кто воистину печётся о ближнем своём и возвращает детей заблудших".На днях в Сети вышел сериал "Монастырь". Активнаяреклама, дискуссионные темы, откровенные сцены и огромная фан-база НастиИвлеевой в главной роли сделали свое дело. В день премьеры сериал собрал более250 тысяч просмотров на КиноПоиске, став самым популярным проектом в егоистории.При просмотре можно увидеть много общего с другимироссийскими фильмами и сериалами последнего времени. Сама идея перерожденияпредставителя "золотой молодежи", укрытие в монастыре, сопоставлениегероев из двух миров – все это не новинка с выхода "Непослушника".Только в "Монастыре" главная роль за девушкой. Благодаря форматусериала, и персонажи с их происхождением, чувствами и историями в целом лучшепрорисованы, и фигура священника более раскрыта. Кстати, в некоторых моментахон напоминает психотерапевта Стрелецкого из "Триггера". Например,когда он провоцирует мать парня с синдромом Туретта или дает мужчине в яростивыстрелить. И неспроста, ведь автор идеи – Александра Ремизова, продюссировавшая"Триггер".Отдельно хочется выделить конфликт Марии и игуменьи Елизаветы, создавшейбуквально культ своей личности в рамках монастыря. Честно говоря, кадры спортретом на стене Елизаветы, на которую монашки в прямом смысле молятся, исцены буквально тоталитарного уклада в монастыре с бесчисленными запретами,угнетением личности и двойными станадртами шокируют куда сильнее обнаженнойгруди Ивлеевой.Минкульт отказал сериалу в выдаче прокатного удостоверения,сославшись вместе с РПЦ на оскорбление чувств верующих и формированиеискаженного представления о монашеской жизни и православии в целом. Предлог этоили истинная причина отказа, неизвестно.Как бы то ни было, бесчисленные сериалы про полицию, врачейи офисных работников (тоже со своими стереотипами и клише) уже всем наскучили.Возможно, это новый тренд – снимать про жизнь в монастырях?