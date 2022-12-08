Семья президента ОАЭ стала самой богатой в мире по версии Times.

Times опубликовал рейтинг самых богатых семей мира, который возглавила семья президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Как отмечает издания, она заработала свое состояние путем грамотной инвестиционной политики.Семья Аль Нахайян, видным отпрыском которой является 52-летний Мансур, оказалась на вершине другого стола, впервые узурпировав Уолтонов из Walmart и став самой богатой семьей в мире, — говорится в сообщении.Основу доходов семьи президента ОАЭ составляют прибыль от торговли энергоресурсами и инвестиции в различные компании и рынки недвижимости. По информации агентства Bloomberg, состояние Аль Нахайянов оценивается примерно в $300 млрд.Известно, что семье принадлежит компания Royal Group. Ее штат насчитывает более 27 тысяч человек, задействованных в различных сферах — от финансов до робототехники. Семейство также владеет долями в английском футбольном клубе Манчестер Сити, SpaceX и модном доме певицы Рианны Savage x Fenty.В тройке лидеров самых богатых семей оказались также американцы Уолтон — владельцы сети магазинов Walmart ($224,5 млрд) и семья Марс ($160 млрд).