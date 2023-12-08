Во Владимирской области зафиксированы нарушения биобезопасности на птицефабрике. Об этом...

Во Владимирской области зафиксированы нарушения биобезопасности на птицефабрике.Об этом информирует пресс-служба Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.В ноябре этого года специалистами отдела государственного ветеринарного надзора было проведено наблюдение за соблюдением требований ветеринарного законодательства.В ходе мониторинга данных ФГИС «Меркурий» - в отношении птицефабрики, которая работает в Александровском районе Владимирской области, при оформлении ветеринарных документов были зафиксированы нарушения законодательства и Технического Регламента Таможенного союза.Например, отсутствовали сведения о лабораторных исследованиях на выпускаемую продукцию, а именно - «не указано количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, а также бактерии группы кишечных палочек».По результатам выездного обследования обнаружены и нарушения требований ветеринарных правил содержания птиц, а именно:- территория огорожена забором, не препятствующим проникновению диких животных;- на территории есть зеленые насаждения, в том числе многолетние деревья (сосны), что способствует гнездованию птиц.В Управлении пояснили, что данные факты свидетельствуют о нарушении условий биологической защищенности предприятия.В данный момент птицеводческому предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.Известно, что вся информация направлена в Инспекцию государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области для принятия срочных мер.Фото: pxfuel.com